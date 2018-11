Violenza sulle Donne, info point della polizia per sensibilizzare alla denuncia

Contro la violenza sulle donne, che ricorre il 25 novembre 2018, il personale della Polizia di Stato di Senigallia sarà impegnato nel promuovere una campagna di informazione e sensibilizzazione rivolta alle donne per i casi di violenza. Tale evento si svolgerà, durante la mattina del 25 novembre 2018, in piazza Roma ove verrà allestito un punto di informazione e di distribuzione di materiale informativo rivolto alle donne, potenziali vittime di violenza, ma, in generale, a tutta la cittadinanza che vorrà avere consigli ed utili informazioni per orientare eventuali decisioni in presenza di casi di violenza contro le donne.

La campagna, dal titolo “Questo non è amore”, diffusa su tutto il territorio nazionale, si pone l’obiettivo di affiancare ed accompagnare la persone offesa in ogni fase del difficile percorso di denuncia ed è finalizzato, dunque, ad assicurare un contributo qualificato all’affermazione di una cultura fondata sulla parità di genere. Durante la mattina sarà presente personale della Polizia di Stato che, a vario titolo, si occupa degli aspetti operativi strettamente attinenti ai casi di violenza sulle donne: interverranno sia poliziotti che si occupano degli interventi in occasione di fatti di violenza nonché delle relative attività di indagine, ma anche personale medico che, sotto il profilo clinico, approfondisce tutti gli aspetti che vanno valutati in occasione di casi di violenza sulle donne.