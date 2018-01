Giornalisti, minacce in aumento nel 2017: quattro i casi nelle Marche

L'anno che si è appena concluso è stato contrassegnato da una lunga serie di violazioni della libertà d’informazione attuate in Italia con intimidazioni, minacce, ritorsioni e abusi nei confronti di 423 giornalisti, blogger, fotoreporter, video operatori. Questi numeri, tutt'altro che incoraggianti, arrivano dal report pubblicato da Ossigeno per l’Informazione, che ha registrato un aumento dei casi di minacce rispetto al 2016: sono 11 in più e a finire nel mirino sono sempre più spesso le donne. Sono quattro i casi registrati nella nostra Regione, mentre erano stati due nel 2016.

Ossigeno ha pubblicato i loro nomi e ha descritto gli attacchi ingiustificabili che hanno subito. Ognuno di questi operatori dell’informazione è stato preso di mira per impedirgli di raccogliere e diffondere liberamente notizie di interesse pubblico. La tipologia di attacco prevalente è stata l’avvertimento (37 per cento) seguita dalle querele infondate e altre azioni legali pretestuose (32 per cento). Altre tipologie prevalenti sono state le aggressioni fisiche (20 per cento), le azioni per ostacolare la libertà di informazione con modalità non perseguibili per legge (7 per cento) e i danneggiamenti di beni personali o aziendali (4 per cento).