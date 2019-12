Telegiornalista dell'anno, l'anconetana Giorgia Cardinaletti è la più amata del pubblico

E' la fabrianese Giorgia Cardinaletti la vincitrice della 25esima edizione del premio "La Giornalista dell'Anno". La splendida 32enne ha sbaragliato la concorrenza e con il 55% di preferenze ha battuto in finale la "rivale" Giorgia Rossi. Il Premio "La telegiornalista dell'anno" (una volta denominato Campionato delle telegiornaliste) non è un concorso di bellezza, né un premio giornalistico, ma è un sondaggio (lungo e articolato in più fasi) per eleggere la telegiornalista più amata dal pubblico, secondo i criteri che gli stessi elettori adottano a propria discrezione: una telegiornalista può essere amata per la sua professionalità, il suo aspetto, la sua simpatia o -più frequentemente- per un mix di tutto questo. Per telegiornalista si intende giornalista della televisione che sia iscritta in Italia a uno degli albi dell'Ordine dei Giornalisti.

Questo l'albo d'oro con tutte le vincitrici del premio:

2001 Luisella Costamagna

2001 Maria Luisa Busi

2002 Tiziana Panella

2002 Cristina Fantoni

2003 Maria Grazia Capulli

2003 Maria Concetta Mattei

2004 Luisella Costamagna

2004 Ilaria D’Amico

2005 Eleonora de Nardis

2005 Francesca Todini

2006 Maria Concetta Mattei

2007 Maria Grazia Capulli

2008 Cinzia Fiorato

2009 Maria Grazia Capulli

2010 Simona Branchetti

2011 Mikaela Calcagno

2012 Mikaela Calcagno

2013 Barbara Capponi

2014 Monica Bertini

2015 Monica Bertini

2016 Monica Bertini

2017 Federica Masolin

2018 Francesca Baraghini

2019 Giorgia Cardinaletti