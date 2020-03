Ginevra Nuti omaggia le Grotte di Frasassi su Instagram

“Vi voglio deliziare con le Grotte di Frasassi”. Ginevra Nuti, figlia del celebre regista e attore Francesco, ha fatto visita al complesso ipogeo marchigiano più di 15 giorni fa. E il post ha spopolato su Instagram. Oltre due settimane fa, durante il periodo di aperture a singhiozzo prima della chiusura fino al 4 aprile, come da ordinanza nazionale, piccoli gruppi di turisti hanno varcato l'ingresso delle Grotte di Frasassi. E fra questi anche la giovane e bellissima Ginevra Nuti, studente in medicina a Roma e attualmente tutrice di suo padre.

«In questi giorni di quarantena voglio deliziarvi con le Grotte di Frasassi. E vi giuro che in foto non rendono». Questo il testo che accompagna quattro foto scattate da Ginevra: i Giganti, la Sala Duecento, la Sala Infinito e l'immancabile Sala delle Candeline. Dopo la prima ordinanza regionale la direzione delle Grotte di Frasassi ha consentito l'ingresso solo a piccoli gruppi di 10 persone, mantenendo tutte le precauzioni le tutele per il personale e i turisti. In quel lasso di tempo Ginevra Nuti ha esaudito il suo desiderio di visitare le Grotte di Frasassi. Dopo l'ultima ordinanza del governo nazionale, però, si è deciso di osservare la chiusura totale del sito turistico al pubblico, fino al termine previsto per il 4 aprile, salvo nuove direttive da Roma.

