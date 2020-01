Sanità, sarà un marchigiano a guidare l'Azienda Provinciale di Crotone

L’attuale Direttore di Distretto di Senigallia, il dottor Gilberto Gentili, è stato nominato dal Ministro della Salute, commissario straordinario della Azienda Provinciale di Crotone. Da sempre nel mondo della sanità, Gentili oltre a ricoprire l’attuale incarico di direttore di distretto di Senigallia, è presidente regionale della CARD, la Confederazione Associazioni Direttori Distretto, oltre che esserne stato presidente nazionale, ruolo che lo vede protagonista anche a livello italiano.

Gentili inoltre è stato direttore generale dell’ASL di Alessandria e, sempre in ambito italiano, è coordinatore nazionale di “Chronic-on, il think tank della cronicità" che non è una società scientifica, ma un catalizzatore di esperienze ed idee composto da un board scientifico di altissimo livello rivolto alle nuove sfide della sanità. Su tutte, la presa in carico complessiva dei pazienti cronici.