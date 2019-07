Punto da un insetto, giardiniere va in shock

Punto da un insetto, giardiniere va in choc. E’ quanto accaduto stamattina, intorno alle 8,30, in via del Castellano a Montacuto dove un giardiniere stava potando un albero. Ad un tratto è stato punto da un insetto, parrebbe un calabrone, che gli ha procurato uno shock anafilattico.

L’uomo, un 61enne di Ancona, è andato in arresto cardiaco. Per fortuna il pronto intervento dell’automedica e della Croce Rossa di Ancona ha fatto sì che il giardiniere potesse riprendersi, per poi essere trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso di Torrette. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita.