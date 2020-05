Addio al pilastro del commercio, il sindaco ricorda l'imprenditore Giancarlo Ripesi

FALCONARA - «Giancarlo Ripesi è stato un grande imprenditore, non solo per il successo della sua attività, dato che l'azienda Errebi Grafiche Ripesi è diventata un punto di riferimento per tutto il territorio, ma anche perché nel lavoro ha saputo trasmettere i suoi valori. Ho sempre considerato Giancarlo una persona accogliente, caratteristica che lo ha contraddistinto in tutto ciò che ha fatto: ha accolto gli studenti nel progetto di alternanza scuola-lavoro, sapeva accogliere i clienti che si rivolgevano a lui per progetti grafici ed editoriali, accoglieva il prossimo attraverso il volontariato alla Tenda di Abramo e nel Masci. Falconara perde una persona di grande umanità e capacità ma sono convinta che il suo esempio continuerà a vivere attraverso tutti coloro che lo hanno conosciuto e soprattutto attraverso la sua famiglia, sempre unita, che ne raccoglie l'eredità spirituale». A parlare è il sindaco di Falconara Stefania Signorini che ricorda la figura di Giancarlo Ripesi, uno dei pilastri del commercio falconarese, morto all'età di 81 anni.

