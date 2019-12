Il caffè più buono è opera di un'anconetana, Giada è la miglior barista d'Italia

Si chiama Giada Moranti, ha 29 anni e lavora nel bar-pizzeria "La Tana della Volpe" a Serra dè Conti. E' lei la vincitrice del concorso "Barista Migliore d'Italia", contest creato in occasione dei primi 100 anni di vita della torrefazione della "Filicori Zecchini" di Bologna.

La 29enne, nata a Sassoferrato ma residente a Serra dè Conti, ha superato una lunga selezione vincendo poi le semifinali di Rimini e la finalissima di Bologna. Per lei come premio anche un viaggio in Brasile dove potrà scoprire la piantagione di caffè da cui proviene la misclea della Filicori Zecchini. Il segreto del caffè perfetto non lo vuole svelare, ma ha raccontato che per trovare la formula vincente è stato fondamentale osservare il lavoro degli altri e seguire corsi specifici.