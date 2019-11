Non chiamatelo rap, "Falco per 2" è l'ultimo video di Brasca: «Canto le emozioni dei giovani anconetani»

«Tutti siamo stati in giro di notte per Falconara, per strada, in spiaggia con la musica, sul pontile sul mare con un amico o una ragazza. In questa canzone vorrei raccontare certe sensazioni che hanno provato tutti i giovani falconaresi e anconetani, di oggi ma anche di ieri, in giro per le strade della città. Vorrei arrivare alle orecchie di tutti questi ragazzi, con la speranza che si rivedano nelle sensazioni che canto». E le sensazioni, come “il centro vuoto dove non passa niente” e l’emozione di andare a prendere una “pizza e una birra del bangla per poi presentarsi sotto casa di un amico o una ragazza”, sono quelle provate da Giacomo Brasca, in arte semplicemente “Brasca”, che a 21 anni sta scrivendo delle canzoni. Musica che diventa video grazie alla collaborazione con Davide Sgalletta, che si occupa di girare e montare. In questo caso sono le immagini di Falconara, nella canzone “Falco per 2”, uscita da poche su youtube e Spotify. Una canzone in cui il giovane falconarese, che nella vita studia Graphic designer alla Poliarte di Ancona, prova a ripercorrere sensazioni ed esperienze di un qualsiasi giovane anconetano, in una qualsiasi serata in giro con amici o con una ragazza, dove tutto ha un certo fascino, anche la raffineria Api che “dal pontile sembra Tokyo”.

Ma non chiamatelo rap perché Brasca non fa rap. «La mia è semplicemente musica, a volte canto dei giovani o di amore, alcune canzoni precedenti avevano un’impronta maggiormente rap ma non faccio rap». Anzi lui i rapper li prende anche un po’ in giro quando si presenta con il suo profilo instagram con il nick @FakeBrasca. «Tutti i rapper sono soliti presentarsi come “real qualcosa” e allora io, visto che @brasca era già impegnato, scimmiotto un po’ questa cosa chiamandomi fake».

Nasce così il video musicale “Falco per 2”, totalmente autoprodotto e girato interamente per le strade e le spiagge di Falconara Marittima. Cero, Brasca sogna di fare il cantante, e ci prova dall’età di 16 anni quando aveva iniziato scrivere i primi testi e arrangiare le prime notte, mente faceva il dj nei locali, ma c’è un piano B: «Mi piacerebbe anche fare il designer». Intanto lui ci prova e continua a scrivere testi e suonare musica, con l’appoggio di mamma e papà, orgogliosi dell’impegno che Giacomo mette nella sua passione più grande: la musica.