Ondata di gelo in arrivo, Multiservizi: «Ricordatevi di proteggere i contatori»

«E’ in arrivo un’ondata di freddo con possibilità di neve e gelo. Chi non lo avesse ancora fatto deve occuparsi di proteggere il contatore dell’acqua dal brusco calo del termometro». Multiservizi rinnova i suggerimenti utili a prevenire le rotture degli apparecchi ed vitare i disagi derivanti dal rimanere senz’acqua perché il contatore è congelato.

Ogni inverno sono numerosi i contatori che vanno fuori uso. Secondo i regolamenti emanati dalla nostra Autorità di Ambito territoriale, i clienti, in quanto responsabili della manutenzione del misuratore, devono farsi carico dei costi per l’installazione di un nuovo apparecchio, quindi è meglio prevenire. I contatori più a rischio sono quelli collocati all’esterno, in locali non isolati dal freddo, in strutture non coperte o in abitazioni utilizzate raramente.

Ecco alcune indicazioni per evitarne il congelamento. «Le nicchie, compreso lo sportello, poste all’esterno dei fabbricati, vanno protette con materiale isolante come polistirolo e poliuretano espanso, facilmente reperibili in qualsiasi negozio di ferramenta. Non utilizzate lana di vetro o stracci che assorbono acqua e peggiorano la situazione. Qualsiasi protezione deve lasciar scoperto il quadrante delle cifre per consentire la lettura. Nelle case non abitate durante l’inverno, è opportuno chiudere il rubinetto a monte del contatore, svuotare l’impianto interno e, in via cautelativa, lasciare leggermente aperto un rubinetto. Un controllo periodico è utile per verificare lo stato degli impianti. Se il contatore dovesse comunque essere danneggiato dal gelo, evitate di riscaldarlo con fiamma viva o manometterlo in qualsiasi modo, chiamate il Pronto Intervento di Multiservizi 800 18 15 77».