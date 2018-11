Arriva il gelato top d'Italia, Paolo Brunelli apre ad Ancona

Spaziare nel mondo della pralineria, delle creme spalmabili, del panettone artigianale e del torrone con mandorle, nocciole e pistacchi. Il maestro gelatiere e cioccolatiere Paolo Brunelli il Natale 2018 lo festeggia anche ad Ancona. Per la prima volta l’ampia produzione di prodotti di cioccolateria e dolciari particolarmente indicati per le festività, saranno disponibili nel punto vendita in Galleria Dorica, (ingresso su via Marsala), che particolarmente si presta a quella che è una scelta convinta, un progetto desiderato da tanto tempo. La Galleria Dorica è sicuramente uno dei luoghi più significativi di Ancona, quello a cui sono legati gli affetti e i ricordi di molti cittadini. Un luogo da recuperare, da valorizzare e in cui credere e proprio da qui comincia una esperienza che ci auguriamo possa continuare.

«Contrariamente a quanto si possa pensare - racconta l’esperienza Paolo Brunelli - non è un progetto studiato a tavolino, ma è nato piuttosto dalla voglia di essere nella città che ho sempre frequentato e che ho sempre voluto avere vicina. La possibilità di organizzare in fretta e furia un punto vendita e al tempo stesso di avviare un progetto nuovo, che un giorno potrebbe anche essere itinerante, mi ha spinto a provarci. Ci credo fortemente. Ci saremo per pochi giorni ma saranno intensi. Ancona sarà la città in cui debutterà il nostro panettone artigianale, quella che vedrà il ‘lancio’ del ‘Gelato in tavoletta’ tornando a presentare come prodotto di punta la ‘Torta Brunelli’. Ci sarà poi il torrone e anche il gelato. Non potendo somministrarlo come avviene in gelateria abbiamo pensato di racchiuderlo ogni giorno in piccoli box da mezzo chilo. Ci saranno i gusti più richiesti e conosciuti, la Crema Brunelli, il Portonovo, il Cioccolato Fondente e al Latte, ma anche la Gianduia. La lavorazione del cioccolato - conclude - sta ormai diventando una componente importante della mia professione ed è giusto che abbia una vetrina come Ancona, come la Galleria Dorica, per vivere un nuovo debutto».

All’interno del punto vendita sarà possibile comporre la propria confezione natalizia da regalare, altre saranno già pronte e realizzate con selezioni volute dal maestro Brunelli rispondendo a diverse esigenze di spesa. Nuovissima la maxi bag all’interno della quale può essere anche riposto un distillato o un vino dolce da abbinare ai prodotti scelti. Se poi ci si vuole togliere dall’imbarazzo ecco la Gift Card con la quale potete regalare una spesa verso uno dei tanti prodotti disponibili. L’importo può essere speso entro tre mesi nel punto vendita di Senigallia che rimarrà, come sempre, aperto tutto l’anno. Il negozio di Ancona, via Marsala 15 (Galleria Dorica) resterà aperto tutti i giorni dal 1 dicembre al 6 gennaio 2019 dalle 10.00 alle 20.00. Il 24 dicembre chiusura alle 19.00, 25 e 26 dicembre chiuso