Decine di multe per la Ztl, a tradirlo il suo amore per il gelato

Un vero e proprio primato quello che può vantare un 50enne anconetano, che nel giro di pochi mesi è riuscito a farsi verbalizzare oltre 30 sanzioni. Il motivo? Ogni giorno passava per la Ztl per raggiungere la gelateria preferita di Porto Recanati, dove mangiava quel gelato che tanto gli piaceva. A dare la notizia è il Corriere Adriatico. Ora l'uomo si è rivolto ad un legale per contestare le multe ricevute, che per ora sono state sospese in attesa del giudizio.

