Il gelato vince sull'afa, una delizia per la quale lavorano 300 imprese nelle Marche

Un gelato contro l’afa. Niente di meglio per sconfiggere la calura estiva. Una icona del nostro made in Italy che crea attorno a sé un notevole indotto e dà lavoro a tante attività sul territorio. Secondo i dati elaborati dall’Ufficio Studi della Confartigianato nelle Marche sono 291 le gelaterie, di cui 209 artigiane (71,8%): 77 ad Ancona, 77 a Pesaro e Urbino, 53 a Macerata, 50 a Ascoli Piceno, 34 a Fermo.

I gusti si moltiplicano per incontrare i favori di tutti e si diversificano, dai classici alle elaborate sperimentazioni. Un piacere, quello del gelato, per cui ogni famiglia spende 71 euro all’anno, secondo la stima dell’Ufficio Studi della Confartigianato. Il numero di gelaterie artigiane – sottolinea Confartigianato – conferma che i marchigiani non rinunciano alla qualità e genuinità del prodotto realizzato con materie prime rigorosamente fresche, senza conservanti ed additivi artificiali, e lavorate secondo le tecniche tradizionali. Inoltre, i gelatieri artigiani sono sempre più attenti a soddisfare particolari esigenze dietetiche o legate a intolleranze alimentari della clientela. Il gelato artigianale rappresenta insomma uno dei simboli del food made in Italy la cui produzione merita di essere sostenuta e valorizzata. I consumatori troveranno nel gelato artigiano la storia e la tradizione di un prodotto che nasce in Italia e che i gelatieri hanno esportato con successo in tutto il mondo. Uno dei tanti primati del nostro made in Italy, che gli artigiani preservano dall’appiattimento dei gusti e dall’attacco ai sapori della nostra tradizione alimentare. Un intreccio speciale di fantasia e qualità che può essere un valido alleato in questi giorni di gran caldo.