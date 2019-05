Il gelato si sposa con i piatti tipici, Sirolo protagonista del "Gelaterie on tour"

Si chiama “gelatiere on tour” l’iniziativa organizzata a Sirolo per la valorizzazione del gelato, delle prelibatezze e dei prodotti tipici. Il gelatiere incontra lo chef per una alchimia di gusto. Protagonisti dell’evento Barbara Serrani della gelateria Il Bassotto di Sirolo che avrà come graditissimo ospite Gianfrancesco Cutelli il “gelatiere in viaggio”. Cutelli, siciliano di origine, vive a Pisa dove nel 2004 ha aperto la sua gelateria. Da sempre attento alla selezione delle materie prime, Cutelli è diventato un punto di riferimento per la qualità ed il gusto. Venerdì 17 maggio dalle 17 presso il ristorante Lofficina di Sirolo, Barbara Serranni, Michele Serrani, e Stefania Lombardi ospiteranno dunque il maestro Gianfrancesco Cutelli, che insieme allo chef Davide Breccia realizzeranno piatti a 6 mani. Il tutto accompagnato dai pregiati vini dell’azienda Brunori.

L’iniziativa è patrocinata dal movimento dei “gelatieri per il gelato” che ha come obiettivo quello di unire i gelatieri che hanno valori comuni in vista della comunicazione al cliente finale di un gelato buono, pulito, giusto e sostenibile. Per preservare la cultura di uno dei prodotti gastronomici tipici del nostro territorio, valorizzarlo e dargli il giusto ruolo tra le eccellenze italiane. Una occasione unica per vedere come nascono prodotti di qualità e di gusto.