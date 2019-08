Il gattino rischia di morire nel cofano dell’auto, lo salva il vigile del fuoco fuori servizio

Stava passeggiando sul lungomare di Marzocca quando ha sentito un miagolio disperato provenire da una Ford Focus in sosta. Incastrato nel vano motore c’era un gattino nero e Fernando Pignatiello, vigile del fuoco ed ex capo distaccamento della sezione nautica di Ancona l’ha prima tranquillizzato, poi salvato. In quel momento il pompiere era fuori servizio, come da prassi ha allertato la centrale operativa ma nel frattempo è riuscito con l’aiuto di un bastone a tirare fuori il gattino.

«La proprietaria dell’auto stava acquistando del pesce, quando è tornata abbiamo aperto il cofano e abbiamo visto il gatto incastrato sotto la testata- racconta Pignatiello- era nero e non si distingueva facilmente, quando si è voltato e ha mostrato i suoi occhietti celesti è stato più facile individuarlo. Per salvarlo bisognava alzare la macchina e non riuscivo a farlo da solo, quindi ho chiamato il 115 anche perché nei nostri compiti istituzionali, dopo la salvaguardia della vita umana che è la prima cosa, c’è anche quella degli animali e dei beni». Con l’aiuto di un bastone il vigile del fuoco ha quindi indirizzato il gatto verso lo spazio d’uscita e la storia ha avuto un lieto fine: «Se la macchina fosse partita il gatto sarebbe sicuramente morto, perché era molto vicino al meccanismo di distribuzione - ha concluso Pignatiello- la proprietaria dell’auto si è resa disponibile ad accompagnarlo in un gattile. La vita di un’animale vale come quella di una persona».