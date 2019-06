Il gattino cade nella fossa dell’ascensore, salvato dal tecnico eroe

Il gattino è uscito dall’appartamento del 5° piano, l’ascensore era rimasto aperto e il piccolino è finito nello spazio tra la cabina e la porta cadendo giù per una ventina di metri. A salvarlo è stato l’ascensorista Michele Miccini della ditta S.M.I.A.M. chiamato dal proprietario del gattino mentre era in turno di reperibilità.

E’ accaduto tutto sabato sera in un condominio di via Fano: «Il gattino era caduto giù per la tromba dell’ascensore fino alla fossa, io faccio l'ascensorista e con la tecnica del mestiere ho sollevato la cabina – ha raccontato il tecnico (GUARDA IL VIDEO) - poi mi sono calato nella fossa e ho recuperato il gattino». L’animale sta bene, la conferma con tanto di nuovo ringraziamento è arrivata mezz’ora fa: «Sì, mi ha chiamato il padrone e mi ha confermato che il gatto non ha riportato danni».