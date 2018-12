Si schianta contro la condotta del metano, il gas fuoriesce in strada

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri pomeriggio ad Ancona in via Candia per una fuga di gas. Una vettura infatti aveva urtato poco prima una condotta del metano che alimenta un’abitazione con la successiva rottura e fuoriuscita del gas. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il sito, hanno intercettato la perdita ed hanno prestato assistenza al personale del pronto intervento dell’azienda del gas durante la riparazione. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.