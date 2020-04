Messa in sicurezza delle gallerie dell'Asse, avviati i lavori

ANCONA - Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, in particoolare la rimozione delle parti degradate di calcestruzzo dalle gallerie dell'asse Nord Sud. I lavori sono eseguiti in orario diurno, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, ed inizieranno dalla prima galleria dell'asse nord-sud che si incontra entrando in città dalla zona della Baraccola direzione centro. Chiuso al transito il tratto di asse interessato dai lavori.

Nel gennaio scorso, dopo la caduta di un pezzo di copriferro della volta del tunnel sottostante il ristorante da Baldi, era stato effettuato un primo intervento di messa in sicurezza di entrambe le volte eseguendo il lavoro in orario notturno.