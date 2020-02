I pompieri sistemano i cornicioni dell'ex Enel, riapre la galleria San Martino

Riapre la galleria San Martino che questa mattina era stata chiusa a seguito di alcune parti pericolanti sul cornicione dell'ex palazzo dell’Enel. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 8,40 in via San Martino per la rimozione delle parti pericolanti. La squadra dei pompieri, sul posto anche con l'autoscala, ha controllato e messo in sicurezza la zona interessata. Ora la circolazione è tornata regolare.