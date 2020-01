Cronaca Ponterosso / Asse Nord - Sud

Asse chiuso e traffico deviato, scattano le verifiche dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco sul posto per i rilevamenti. Un blocco di cemento di sì è staccato dalla galleria di Baldì. Per fortuna nessun veicolo sarebbe rimasto coinvolto. Traffico deviato e disagi per gli automobilisti in direzione Baraccola