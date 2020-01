Sicurezza sull'Asse, continuano i controlli nelle gallerie: la mappa dei lavori

Dalla scorsa notte la Direzione manutenzioni sta proseguendo con l'intervento di controllo, verifica e messa in sicurezza delle condizioni della volta delle due Gallerie di Baldì - Asse Nord Sud. Sotto esame la galleria in discesa in direzione centro.

I lavori verranno effettuati in orario notturno con la chiusura della galleria in direzione Ancona centro, con deviazione del traffico all'incrocio del Cimitero di Tavernelle, con inizio delle operazioni dalle ore 21,00. Il giorno successivo la galleria verrà riaperta al traffico veicolare alle ore 6,00. «Nelle prossime settimane - sottolinea l'assessore alle Manutenzioni e alla Viabilità, Stefano Foresi - saranno verificate anche le altre quattro gallerie dell'asse nord-sud. E' in corso la procedura di gara dell'appalto relativo all'accordo quadro per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie con scadenza 2 febbraio 2020 dell'importo complessivo di 460mila euro (compresa Iva). Una volta aggiudicato definitivamente l'appalto si procederà agli interventi di ripristino nei punti di ammaloramento evidenziati con le predette opere di controllo e verifica».