In vacanza nelle Marche, scomparse due 16enni: l'appello di genitori e Prefettura

C'è molta preoccupazione per due 16enni di Fidenza (Parma) che da venerdì scorso non danno più notizie. Le ragazze erano a Marina di Altidona (Fermo) in vacanza in un campeggio con i genitori di una di loro. Gaia Maria Perasso e Gaia Fiorentini sembrano scomparse nel nulla da venerdì corso. Entrambe le famiglie hanno sporto denuncia al Commissariato di Fermo e la Polizia Municipale di Porto San Giorgio ha iniziato a distribuire volantini con le loro foto.

L'appello delle forze dell'ordine è di contattare immediatamente il 112 o il 113 in caso di avvistamento. In campo c'è anche la Prefettura di Fermo mentre i genitori delle ragazze hanno aperto un profilo Facebook per ricevere informazioni. L'ultima volta sono state viste attorno alle 17.30 di venerdì alla stazione di Pedaso.