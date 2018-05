Unicità, diversità e parità: al via Your Future Festival

Al via il festival dell'Univpm, si parte lunedì 14 maggio con i 100 Dottori di ricerca che riceveranno l'attestato, ospite d'onore Diego Della Valle. Your Future Festival si apre, come da tradizione, con la Cerimonia di conferimento del titolo di Dottore di Ricerca per l’a.a. 2016/17. Una giornata che punta alla valorizzazione dell'eccellenza degli studi post laurea, evidenziandone il ruolo di elevato valore formativo per quei giovani che saranno chiamati a promuovere il progresso della società. I dottori di ricerca sono infatti il motore di trasferimento di conoscenza e innovazione presso le università, le imprese e le pubbliche amministrazioni.



Nel rispetto delle diversità di ognuno e dell’unicità della persona si possono costruire pace e sviluppo. La seconda giornata de festival dell'Univpm ha come titolo “Uni-Diversità Day”, martedì 15 maggio ci saranno momenti di approfondimento dedicati al tema portante della 5^ edizione. Attraverso convegni e seminari parleremo della violenza verso le fasce deboli, del diversity management, del linguaggio di genere e della differenza di trattamento nel lavoro tra uomo e donna. Verrà anche presentato il bilancio sull'imprenditorialità nelle Marche con uno sguardo alle imprese femminili a cura della Fondazione Merloni.



Partiamo ad Ancona alla Facoltà di Medicina all'Auditorium Montessori alle ore 09.00 con il Convegno "La violenza sulle fasce deboli Dalla violenza a porte chiuse allo stalking: conoscere, difendersi". Medici, psicologi e forze dell'ordine si confronteranno sulla tematica affrontando il tema dalla violenza a porte chiuse, lo stalking e il lavoro della giustizia.

Il programma: www.yourfuturefestival.univpm. it/node/222



L’uguaglianza di genere e il raggiungimento di pari opportunità costituiscono elementi essenziali di una società moderna, prospera, democratica e inclusiva. Nonostante i passi avanti compiuti, e le numerose normative al riguardo, questo obiettivo in Italia è ancora lontano, soprattutto se guardiamo al mercato del lavoro e al ruolo che le donne giocano al suo interno. Il convegno "Linguaggio e lavoro: una questione di genere?", organizzato con il supporto dell’Ufficio della Consigliera di Parità per la provincia di Ancona, che si svolgerà alle ore 15 presso la Facoltà di Economia affronterà i molteplici aspetti della parità di genere nel mondo del lavoro. Si discuteranno le caratteristiche dell’occupazione femminile, evidenziando il ritardo rispetto agli altri paesi europei nella partecipazione delle donne italiane al mondo del lavoro, e individuando alcune possibili soluzioni al problema. Verrà poi approfondito il tema del contrasto alla discriminazione di genere nel mercato del lavoro, ed in particolare il ruolo che giocano a questo proposito gli stereotipi di genere, il linguaggio e l’utilizzo di parole “tossiche” che contribuiscono alla promozione e alla diffusione di una cultura della parità.

Il programma: www.yourfuturefestival.univpm. it/node/224



Sempre ad Ancona nel Polo Monte Dago in Aula 155/8 alle ore 15.30 si tiene la presentazione del Rapporto sull’Imprenditorialità nelle Marche a cura della Fondazione A. Merloni, dal titolo “Donne e imprenditorialità” tra gli ospiti: Christine Volkmann, University of Wuppertal. Il rafforzamento del fenomeno dell’imprenditorialità femminile passa attraverso un deciso investimento in tre ambiti di intervento: l’istruzione e la formazione imprenditoriale; la creazione di un ecosistema imprenditoriale favorevole nei confronti delle donne (a esempio per l’accesso ai finanziamenti); la promozione di una visione più equa, inclusiva e socialmente utile della cultura d’impresa. In questa ottica, è essenziale innanzi tutto avviare una più estesa attività di ricerca con l’obiettivo di comprendere e a approfondire il fenomeno dell’imprenditoria femminile.

Il programma: www.yourfuturefestival.univpm. it/node/246