Blitz in una villa, ladri fanno razzia di oro: poi la fuga con il bottino

Un colpo da alcune migliaia di euro quello messo a segno nel tardo pomeriggio di ieri in una villa di Sirolo. I ladri sono riusciti ad entrare indisturbati all'interno della casa, con un palo a fare da guardia da fuori. I banditi hanno fatto irruzione entrando dalla finestra della cucina, poi si sono arrampicati sul davanzale per aprire gli infissi. In quel momento la casa era vuota ed i proprietari si sono accorti del furto solamente rientrando a casa. Dopo aver frugato in tutte le stanze i ladri sono riusciti a portare via un bottino di alcune migliaia di euro, dileguandosi poi senza lasciare tracce. Sulla vicenda indagano i Carabinieri.