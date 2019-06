Colpo nella notte alla filiale della Ubi Banca, scatta l'allarme ed inizia la fuga

Tentato furto nella notte tra martedì e mercoledì ai danni della filiale della Ubi Banca di Piane di Camerata Picena. I banditi, non si sa quanti, sono riusciti a scassinare la porta d'ingresso ed entrare nei locali della filiale. A quel punto hanno iniziato a cercare denaro mettendo a soqquadro la banca, ma non hanno fatto i conti con l'allarme che ha fatto convergere sul posto le forze dell'ordine. Per loro fortuna sono riusciti a scappare in tempo, nonostante non si sa ancora con certezza l'entità del bottino. Sulla vicenda indagano i Carabinieri del Norm di Jesi.