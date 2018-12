«Siamo volontari della Croce Gialla, vuole fare un'offerta?», anziana derubata in casa

«Venite presto! Due uomini mi avevano detto che erano della Croce Gialla e mi hanno venduto il calendario ma poi mi hanno preso i soldi in casa». Ha denunciato questo un’anziana donna residente in via Scrima parlando con la centrale operativa della Questura di Ancona, dopo che 2 truffatori si erano spacciati per volontari della Croce Gialla di Ancona e, con la scusa di venderle i calendari dell’Anpas di Natale, erano entrati in casa sua derubandola.

Erano circa le 17 quando è scattata la caccia all’uomo da parte della Squadra Volanti della Polizia di Ancona che, nel pattugliare la zona, hanno cercato i 2 uomini descritti dalla vittima: “Uno più anziano è sdentato che ha un giaccone con una banda orizzontale chiara all’altezza del petto, mentre quello più giovane ha un cappuccio o una sciarpa e capelli corti con un ciuffetto più alto davanti”. Poco dopo i poliziotti hanno notato i 2 sospetti in via Colombo, riconosciuti anche dall’anziana come i 2 ladri che le avevano rubato 50 euro dal comodino di casa poco prima. All fine i 2, di 23 e 48 anni di Osimo, sono stati arrestati per furto, truffa aggravata dalla minorata difesa ai danni della signora, che è anche invalida e denaro ritrovato nel portafogli dei due ritenuto profitto dell’attività illecita. Non solo perché i due sono stati anche denunciati per resistenza e minacce a pubblico ufficiali visto che hanno aggradito i poliziotti al momento dell’arresto.

Nell’occasione la Polizia ha anche appurato come nessun incaricato della Croce Gialla di Ancona girasse per le case per vendere i calendari o riscuotere offerte e a spiegare perché è proprio il Presidente della Croce Gialla di Ancona Alberto Caporalini (LEGGI L’INTERVISTA).