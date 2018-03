Colpo alla tabaccheria, rubano soldi e sigarette e fuggono a tutta velocità: un arresto

Colpo nella notte tra lunedì e martedì alla Tabaccheria Fortinovo a Montelupone dove due banditi sono riusciti a rompere la porta a vetro e rubare stecche di sigarette e contanti. Poi la fuga con il bottino a bordo di una Mercedes CLK grigia rubata lo scorso 11 marzo ad Osimo.

A finire in manette, dopo una fuga durata alcuni chilometri, un 25enne rom, senza fissa dimora. Era proprio lui a condurre il veicolo a tutta velocità, quando accerchiato dai Carabinieri non ha potuto far altro che abbandonare ogni sua velleità di fuga. A far perdere le sue tracce invece è stato il complice che è riuscito a dileguarsi a piedi. All'interno dell'auto l'intero bottino formato da 81 stecche di sigarette e da 500 euro in contanti. Il giovane è stato accompagnato in caserma ed arrestato. Ora si trova èpresso le camere di sicuerzza di Osimo in attesa dell'udienza con rito direttissimo prevista per domani mattina.