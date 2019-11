Rubano un suv, poi l'inseguimento a tutta velocità con i carabinieri: è caccia ai banditi

FALCONA - Vedono un'auto sospetta e fanno scattare l'inseguimento per le vie della città. E' questo quanto successo ieri sera, alle 23.00 circa, sulla SS16, in prossimità della raffineria Api, dove una pattuglia di carabinieri ha intercettato un’Alfa Romeo Stelvio risultata essere stata rubata nella notte precedente a Senigallia. L’auto, di proprietà di un commerciante 62enne residente a Senigallia, era stata "scelta" dai banditi la notte tra mercoledì e giovedì, dopo essere stata regolarmente parcheggiata in via Marche, a pochi passi dall’abitazione del proprietario.

Il suv è stato notato dai militari che, insospettiti dall’andatura piuttosto sportiva, hanno collegato il veicolo al furto ed hanno così deciso di intervenire. E' partito un veloce inseguimento che ha portato il conducente in fuga ad imboccare l’uscita per Castelferretti, per poi immettersi su via Guglielmo Marconi in direzione del Mc Donald, lì dove è stato costretto a svoltare in una via senza uscita. Gli occupanti - si presume una coppia di uomini - si sono così immediatamente dileguati nella vegetazione intorno la SS16, facendo perdere le proprie tracce.

L’auto è stata poi sequestrata dai militari che nelle prossime ore accerteranno l’eventuale presenza di impronte all’interno dell’abitacolo. Non si esclude che il mezzo potesse essere utilizzato per il compimento di reati particolari come furti in abitazione o assalti agli atm, considerando le prestazioni elevate del veicolo.