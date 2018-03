Tenta il secondo colpo al supermercato, ma stavolta le va male: ladra in manette

Ha cercato di confondersi tra i clienti del supermercato, camminava tra gli scaffali e metteva nella borsa i prodotti di cancelleria che le occorrevano. Al momento di pagare il conto però è sgusciata via dalla cassa e proprio nel momento in cui pensava di averla fatta franca è stata bloccata da una pattuglia dei carabinieri. Non ha avuto la stessa fortuna della settimana scorsa quando dallo stesso supermercato aveva rubato profumi e deodoranti per 500 euro di valore. Il furto, il secondo in sette giorni, è avvenuto questa mattina al “Si con Te” di via Bignamini. La ladra è una 25enne rumena bloccata in flagranza di reato dai militari della stazione di Collemarino. Nella borsa aveva nascosto pennarelli, penne, matite pari ad un valore complessivo di 250 euro. Domani la donna comparirà in tribunale per l’udienza con rito direttissimo.