Ladri in fuga con la statuina della Madonna: furto o atto sacrilego?

Il patrimonio artistico italiano è sempre in pericolo e spesso diventa la refurtiva di ladri su commissione. Non avrà un grande valore economico ma è dotata di grande valore affettivo la Madonna rubata a Camerano due notti fa. La statuina della Vergine accoglieva, da un'edicola, i fedeli che arrivavano in cima alla Camminata della Speranza, presso la chiesa dell'Immacolata Concezione.

Qualcuno l'ha sottratta. Ad accorgersi della sparizione è stato il parroco che ha subito avvertito la polizia locale e i carabinieri di Osimo. C'è il dubbio che si tratti di un atto vandalico, una dissacrazione fine a sé stessa.