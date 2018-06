Bonny e Clyde si fingono clienti, colpo grosso in negozio: coppia denunciata

Si sono finti clienti, sono entrati in un negozio di Sirolo e mentre uno di loro distraeva la titolare con una banale scusa gli altri le rubavano il portafogli con 1.500 euro in contanti. La coppia l’ha fatta franca solo per poche ore. I carabinieri di Numana hanno infatti rintracciato i ladri nei confronti dei quali è scattata la denuncia a piede libero.

Giovedì scorso un 40enne veronese è entrato nel negozio La Drogheria insieme alla complice, una 50enne di Varese. Mentre uno dei due distraeva la titolare con una banale scusa, l’altro aveva già aperto il banco della cassa e in una frazione di secondo ha portato via il portafogli della commerciante con 1.500 euro cash. A inchiodare i due, oltre all’immediata denuncia della titolare e al riconoscimento diretto, è stato il sistema di videosorveglianza che ne ha immortalato i volti durante il furto. Per la coppia è scattata la denuncia con l’accusa di furto aggravato in concorso.

I carabinieri di Numana hanno anche denunciato un 47enne albanese che alle 3 della scorsa notte si aggirava per la città a bordo di un furgone. I militari, insospettiti, hanno proceduto al controllo dei documenti da cui l’uomo risultava residente a Foggia e già gravato da un provvedimento di espulsione emesso dalla questura della città pugliese nel maggio scorso.