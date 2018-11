Ladri di bionde in fuga, indagano i carabinieri: bottino da 8mila euro

Una frazione di secondo. Una distrazione costata cara a un tabaccaio di via Marconi che questa mattina, dopo aver fatto rifornimento di sigarette, era appena tornata alla base per scaricare la merce in magazzino. Mentre era alle prese con il primo viaggio, ignoti hanno approfittato della sua assenza per rubare quattro scatoloni pieni di pacchetti di sigarette. Stimato un bottino da 8mila euro. È stato lo stesso tabaccaio ad accorgersi del furto e ad avvisare i carabinieri.

I militari dell'Arma, arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che raccogliere la denuncia del derubato. Il furgone era parcheggiato in una via laterale rispetto all'ingresso della tabaccheria. «Parcheggio sempre lì - ha raccontato la vittima del furto - E pensare che quando sono arrivato c'erano altri posti liberi. In quel momento non passava nessuno. È stato un attimo». Sono state avviate indagini per risalire agli autori del furto.