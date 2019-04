Ladri a scuola, ormai è emergenza: preso di mira un altro istituto durante le feste

Ancora un blitz dei ladri a scuola, stavolta è toccato all’istituto Marconi. Dopo il raid di inizio aprile alle De Amicis i malviventi hanno fatto visita alla scuola di via Verga. I ladri sono entrati forzando uno degli ingressi posteriori, approfittando del fatto che negli ultimi giorni la scuola è rimasta chiusa per i ponti di Pasqua e 25 aprile. L’antifurto non era in funzione e la struttura è sprovvista di videocamere di sorveglianza.

Una volta all'interno i ladri hanno scassinato un distributore di snack portando via il bottino in monete che ammonta a un centinaio di euro. Subito prima o subito dopo hanno fatto irruzione anche nell’aula di informatica portando via una decina di tablet dal valore complessivo ancora da quantificare. Ad accorgersi del furto è stato il personale scolastico questa mattina, sul posto è intervenuta la polizia con la squadra volante e il personale della scientifica.