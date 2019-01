Gli avevano rubato uno scooter, la "Befana della Polizia" glielo riporta in dono

E' stata una bella festa dell'Epifania per un anconetano che, dentro la calza, ci ha ritrovato addirittura lo scooter che gli era stato rubato in passato: uno Yamaha T Max. Un regalo inaspettato soprattutto in un giorno di festa come quello di ieri anche se, la Befana, non è arrivata sulla scopa, bensì a bordo di una Volante della Polizia.

Infatti sono stati i poliziotti anconetani, durante i controlli del territorio, a controllare lo scooterone parcheggiato nei pressi del Passetto, scoprendo così che il mezzo a 2 ruote era stato rubato alcuni giorni prima. E così la vittima del furto, un 30enne anconetano, ha ringraziato la Befana, per lui arrivata con la divisa della Polzia di Stato.