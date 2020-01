A spasso con le sneakers rubate nello zaino: avevano ancora l'antitaccheggio

Due ladri di scarpe sono stati scoperti e denunciati dalla polizia. Passeggiavano tranquillamente nel centro storico di Senigallia quando si sono imbattuti in un controllo degli agenti del Commissariato del posto.

I due amici tenevano dei sacchetti in mano e uno di loro portava uno zaino sulle spalle. Al passaggio dei poliziotti hanno accelerato il passo, tentando di allontanarsi, ma sono stati rincorsi e fermati in zona stazione. I due hanno tentato invano di disfarsi dello zaino, poi recuperato, e sono stati costretti ad aprirlo: dentro c’erano due paia di sneakers di due note marche del valore complessivo di oltre 250 euro, a cui erano ancora applicati i dispositivi antitaccheggio.

I due romeni, di 27 e 20 anni, con precedenti per furto e residenti nel Pesarese, si sono giustificati dicendo di non essersi accorti che i dispositivi erano rimasti attaccati alle scarpe, dopo l’acquisto, ma si sono rifiutati di rivelare il nome del negozio. Così i poliziotti hanno effettuato gli accertamenti e hanno verificato che da un negozio di articoli sportivi all’interno del centro commerciale di via Abbagnano erano state da poco rubate due paia di scarpe, proprio quelle nascoste nello zaino dei due ragazzi, denunciati per furto aggravato ed esiliati dal Comune di Senigallia per tre anni, su disposizione del questore.