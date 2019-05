Colpo alla torneria automatica, presi i responsabili: arresti e denunce

Il colpo all'interno dell'azienda aveva fruttato un bottino di oltre 25mila euro. Un furto organizzato nel minimo dettaglio da parte dei due giovani rom, che ora a distanza di un anno sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione di Numana.

La vicenda

Il furto era stato messo a segno lo scorso 28 agosto, all'interno di una torneria automatica di Numana, dove i banditi erano riusciti a rubare numerosi attrezzi da lavoro, materiale in ottone ed un carrello portautensili per un valore come detto di circa 25mila euro. Ieri mattina, eseguendo l'ordinanza di custodia cautelare emessa il 6 maggio dal GIP del Tribunale di Ancona, i due sono stati raggiunti ed arrestati. Il primo, rom di 20 anni, si trovava presso un residence di Porto Recanati mentre l'altro, di 30 anni, in un campo rom di Padova.

I militari hanno inoltre denunciato due persone residenti nel fermano, per la ricettazione della refurtiva, poi recuperata e restituita al proprietario.