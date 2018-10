Va a fare la spesa, ma nelle buste ci sono 20 chili di rame rubato: denunciato

Passeggiava lungo via della Ferrovia con due buste come se avesse fatto da poco la spesa. Dentro però non i prodotti che si acquistano nei normali supermercati, ma ben 20 chili di rame presumibilmente rubati poco prima. Non riuscendo a dare una giustificazione credibile ai poliziotti della Squadra Volanti di ancona, intervenuti per controllarlo, l'uomo è stato portato in Questura e successivamente denunciato per ricettazione.