Furto al mercato, sfila un portafogli e corre a prelevare dal bancomat rubato: denunciato

FABRIANO - Va a comprare la frutta al mercato settimanale del sabato in piazza Garibaldi e, per saldare il conto, estrae il portamonete, che aveva sistemato all'interno della propria borsa assieme al portafogli. Nel riposizionarlo, dopo aver pagato, si accorge che gli era stato rubato il portafogli.

Per rintracciare il ladro sono state necessarie le conferme sono poi arrivate dalle registrazioni delle telecamere di sicurezza posizionate nel centro di Fabriano, appartenenti aia ad istituti di credito che ad uffici pubblici. La vittima è un 70enne del posto. Era uscito, come ogni sabato, per andare a fare la spesa al mercato, ma, mentre stava quasi rientrando, l’amara constatazione: si è accorto che, tra una bancarella e un'altra, qualcuno gli aveva sfilato il portafogli e con esso i circa 200 euro in contanti che conteneva, assieme alla propria carta di credito con relativo pin di accesso.

Nonostante l’uomo abbia chiamato subito la sua banca per bloccare la sua carta di credito, ha scoperto che il ladro aveva già potuto prelevare quasi mille euro in contanti dagli sportelli bancomat situati nel centro storico. I poliziotti, agli ordini del Commissario Capo Sandro Tommasi, si sono messi sulle tracce del malvivente e lo hanno individuato. E’ stato ricostruito nel dettaglio il tragitto effettuato e dove ha colpito, ma si sta cercando di capire se abbia agito con dei complici, circostanza che potrebbe aggravare la sua posizione. Nel frattempo è stato denunciato per furto con destrezza ed indebito utilizzo di carte di credito altrui, reati che prevedono il carcere in caso di condanna. Per questo, non è esclusa l’adozione di altri provvedimenti nei suoi confronti nelle prossime ore.