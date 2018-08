Furto in un negozio, poi si sfoga con gli agenti: «Voglio passare del tempo con voi»

Prima compie un furto in un negozio del capoluogo, poi denunciato e portato in Questura si sfoga con i poliziotti raccontando la sua vita poco felice e chiedendo di poter passare un po' di tempo in loro compagnia. Una storia, quella che vi stiamo raccontando, successa nel tardo pomeriggio di ieri ad Ancona.

Gli agenti sono riusciti a sorprendere il ladro mentre si stava allontanando dalla zona dove aveva compiuto il furto. A quel punto i poliziotti lo hanno portato in Questura dove l'uomo si è aperto, raccontando tutte le sue vicissitudinie e chiedendo di trascorrere del tempo con loro. Gli agenti non hanno avuto alcun dubbio e si sono fermati con lui per circa un'ora, durante il quale lo hanno ascoltato e redarguito per ciò che aveva commesso. Il ladro a quel punto li ha ringraziati non prima di essere stato denunciato per il furto.