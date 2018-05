Chiede un'informazione e gli sfila il Rolex, caccia alla ladra gentile

I modi gentili nel chiedere l’informazione l’hanno resa insospettabile e lei ne ha approfittato per sfilare l’orologio dal polso del malcapitato. E’ successo venerdì mattina intorno alle 10 in via Salmoni. La donna, una sudamericana, ha avvicinato il passante con la scusa di chiedere un’informazione stradale. Dopo sorrisi e ringraziamenti è arrivato il momento dei saluti ed è proprio in quell’istante che si è consumato il furto. La ladra ha sfilato il rolex dal polso dell’uomo per poi far perdere le proprie tracce. Tutto è accaduto in pochi minuti.