In ospedale per far visita al padre, torna a casa e trova la cassaforte smurata

Si trovava in ospedale dove era andato a trovare l'anziano padre. Tempo di una visita, che però è bastato ai ladri per entrare nel suo appartamento e rubare ciò che conteneva all'interno della cassaforte. Il furto è stato messo a segno ieri sera (martedì) in un'abitazione di via Ronco, a Montemarciano.

Secondo una prima ricostruzione da parte dei Carabinieri i banditi sono andati a colpo sicuro, riuscendo in poco tempo a smurare la cassaforte e prelevare i 10 fucili custoditi all'interno. Padre e figlio infatti sono due appassionati di tiro al piattello e le armi erano detenute regolarmente in casa, all'interno appunto della cassaforte. I ladri dopo averla smurata, con l'ausilio di un frullino, l'hanno aperta direttamente da dentro casa. Poi la fuga con il bottino riuscendo a far perdere velocemente le proprie tracce. Sulla vicenda indagano i Carabinieri.