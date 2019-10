Gli rubano il costoso monopattino, la polizia lo ritrova e lo consegna al proprietario

SENIGALLIA - Si era presentato in Commissariato per denunciare il furto del monopattino, acquistato alcuni giorni prima ad un prezzo anche abbastanza elevato, che gli era stato rubato mentre era parcheggiato davanti in casa. L'uomo ha raccontato agli agenti di Senigallia di averlo parcheggiato davanti la sua abitazione e, sceso in strada, non lo ha più trovato. Nella giornata di ieri gli agenti, dopo averlo ritrovato abbandonato per strada, hanno contattato l'uomo e gli hanno riconsegnato il costoso mezzo. Per fortuna tutto è finito per il meglio.