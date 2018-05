Insegue il ladro e si aggrappa all'auto in fuga, paura per una donna

Il ladro le sfila la borsa, donna cerca di inseguirlo ma rovina a terra. Illesa, indagano i carabinieri di Moie. Attimi di tensione ieri, venerdì 18 maggi, nel parcheggio di un supermercato di Moie dove una donna, una 57enne del posto, dopo essersi accorta di essere rimasta vittima di un ladro ha fatto per inseguirlo e non ha esitato ad aggrapparsi al finestrino dell'auto sulla quale era salito l'uomo per agevolarsi la fuga.

La vittima, verso le 17.20, era appena uscita dal supermercato e stava rimettendo a posto il carrello quando lo sconosciuto, approfittando di una distrazione, le ha portato via la borsa con dentro circa 100 euro. La 57enne, resasi conto di ciò che era successo, ha inseguito il ladro e non ha esitato a corrergli dietro fino ad aggrappava al finestrino dell’auto in fuga. Nella caduta, per fortuna, non ha riportato lesioni. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della stazione di Moie, che si stanno avvalendo delle telecamere che hanno immortalato tutta la scena.