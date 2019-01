Furto tra le bancarelle, inseguita dagli ambulanti e poi denunciata

Momenti concitati questa mattina tra le bancarelle del mercato di via Roma. Una donna di 60 anni, di nazionalità ucraina, regolare in Italia, aveva sottratto alcune maglie da uno dei banchi ma gli ambulanti, dei cinesi, l'avevano scoperta. Lei ha fatto per scappare, inseguita dai commercianti che l'hanno fermata e poi hanno allertato le forze dell'ordine.

Sul posto sono arrivati gli agenti della sezione giudiziaria della Municipale. Le maglie, del valore di 10 euro l'una, sono state restituite ai proprietari mentre la donna è stata denunciata per furto.