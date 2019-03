Ruba un giacchino sotto gli occhi dei vigili, denunciata

Sorpresa a rubare un giacchino in una bancarella del mercato del lunedì, è stata denunciata una ragazza romena di 21 anni, grazie a un’operazione della polizia locale di Falconara. Gli agenti del comando falconarese, guidati dal comandante Alberto Brunetti, hanno assistito in diretta al furto, mentre erano impegnati in un controllo in borghese lungo il mercato di via Bixio proprio per prevenire reati tra la folla delle bancarelle.

Erano circa le 10,30 di ieri quando gli operatori della polizia locale hanno notato la ragazza, domiciliata a Falconara, che acquistava capi di abbigliamento in una bancarella vicino a via Colombo e che, dopo aver pagato, prendeva un giacchino senza che il commerciante se ne accorgesse. Gli agenti hanno immediatamente fermato la 21enne e hanno informato il commerciante di quanto accaduto, mostrandogli la merce extra presa senza pagare. La giovane romena è stata accompagnata al Comando della polizia locale di Palazzo Bianchi, dove è stata identificata e denunciata a piede libero per furto mentre il giubbino rubato è stato riconsegnato al commerciante.