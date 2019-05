L'arnese per rubare dalle cassette delle offerte era fatto in casa, denunciato

LORETO - Passeggiava lungo il centro storico della città con fare sospetto e per questo i Carabinieri hanno deciso di fermarlo e perquisirlo. Protagonista della vicenda un 40enne campano ma residente a Porto Recanati. L'uomo al momento dell'identificazione ha mostrato un certo nervosismo ed insofferenza. Dalla successiva perquisizione i militari hanno scoperto infatti che nascondeva un metro flessibile modificato per renderlo idoneo a "pescare" dalle cassette delle offerte. Tutto il materiale, compreso un rotolo di nastro adesivo era nascosto in un marsupio.

Secondo i militari quel metro veniva utilizzato per i furti che spesso si verificano all'interno della Basilica della città. Il 40enne è stato quindi denunciato ed ora dovrà rispondere di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.