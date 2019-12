Deruba la clinica, non aveva soldi per i regali di Natale ai figli: «Chiedo scusa, ero disperato»

Era stato denunciato dalla polizia per aver derubato il fondo cassa della clinica veterinaria di Posatora. Ora lui, l’anconetano addetto alle pulizie di 32 anni, ha spiegato il perché di quel gesto. Il lavoro part time e la paga da 600 euro al mese non gli consentivano di esaudire i desideri dei suoi due bambini. Di fronte alle loro letterine scritte a Babbo Natale, si è sentito male all’idea di deludere i suoi figli e così, per comprare quei giocattoli, ha rubato. «Non ho mai rubato in vita mia, ero disperato, ho fatto una stupidaggine». Lo ha detto agli stessi agenti di polizia che gli hanno notificato la querela, come anche ai titolari dell’ambulatorio a cui aveva sottratto prima 170 euro, poi 100 e infine 400 euro pochi giorni fa.

Insomma una serie di furti, ma commessi tutti nell’arco di poco tempo e con un solo scopo: essere un padre speciale per i suoi due piccoli, che per lui meritavano i regali da loro richiesti, come ogni altri bambino al mondo. Un “perché” che aiuta a capire e cambia la posizione dell’indagato, ma che non giustifica quanto accaduto. Dunque se la titolare dell’ambulatorio avrebbe espresso il desiderio di ritirare la denuncia, è pur vero che, per il reato di furto, si procede comunque d’ufficio. Intanto il 32enne si è detto pentito e lo ha anche già dimostrato perché ha già restituito le ultime 400 euro e ora, tramite l’avvocato Ugo Pierlorenzi (foto in basso), ha raccolto le altre 270 euro, già a disposizione della parte lesa nell’ufficio del legale anconetano.

L’uomo si è messo a disposizione dell’autorità giudiziaria e ha reso dichiarazioni spontanee. Sarà ora il pm prima e il giudice poi a dover tenere conto del contesto in cui è maturato il furto.

