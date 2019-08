La finestra è aperta, lui entra e ripulisce casa: caccia al ladro con il cappellino

Montacuto, una frazione in balìa dei ladri. Domenica sera un’altra abitazione è stata ripulita, dopo le due svaligiate l’8 luglio scorso. Fanno tre furti in 40 giorni: tra i residenti cresce l’apprensione.

E adesso è caccia al malvivente che qualcuno ha notato aggirarsi in giardino, domenica attorno alle 21,30, vestito con un cappellino e con uno zaino sulle spalle: l’hanno scambiato per uno dei figli della vicina, che in questi giorni è assente e ha affidato la cura della casa ai parenti. Invece era un ladro che, trequarti d’ora dopo, è stato visto scappare per campi. A quel punto i testimoni hanno dato l’allarme al 113. A Montacuto sono piombate le Volanti, ma ormai era troppo tardi perché era già scappato.

L’entità del bottino è ancora in fase di quantificazione: si attende il rientro della proprietaria. Il bandito sarebbe entrato da una finestra lasciata inavvertitamente aperta perché non sono stati rilevati segni di effrazione e ha avuto tutto il tempo per frugare in armadi e cassetti. Potrebbe essere uno dei componenti della banda che l’8 luglio scorso ha fatto fuori due appartamenti, sempre a Montacuto e sempre dopo cena, fra le 21 e le 22, quando i proprietari non c’erano: rubarono monili d’oro e soldi, dopo aver forzato porte e finestre. Allora erano intervenuti i carabinieri.