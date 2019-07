Derubato e minacciato mentre il ladro fugge, incastrato dalla spycam

I carabinieri della stazione di Osimo hanno deferito in stato di libertà un cittadino marocchino di 36 anni poiché ritenuto responsabile del reato di rapina impropria. Secondo le accuse l'uomo aveva spaccacto il finestrino di un'auto parcheggiata in via Cagiata, da dove ha portato via un marsupio con dentro un telefono cellulare.

Proprio in quel momento, è arrivato il prorpietario, minacciato dal ladro durante la fuga. Anche grazie alla videosorveglianza, i carabinieri sono arrivati a lui e lo hanno denunciato a piede libero.