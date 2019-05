Furto in un appartamento, poi l'allarme rovina la serata ai ladri: caccia all'Audi scura

Ieri sera, intorno alle 23, gli agenti delle Volanti sono intervenuti in via Togliatti dove erano stati segnalati tre soggetti incappucciati, che mentre scavalcavano la recinzione di un giardino con il chiaro intento di compiere un furto in abitazione. Per fortuna ha suonato l’allarme esterno dell’abitazione, che ha portato l’uomo a chiamare subito la Polizia, consentendo così agli agenti di intervenire nell’immediato.

All’arrivo della polizia, i banditi si sono allontanati a bordo di un’auto di grossa cilindrata, probabilmente un Audi scura. Sul posto anche una squadra della Scientifica per i rilievi del caso e l'estrapolazione delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza della casa. Solo dopo è emerso come nella stessa via fosse stato appena messa a segno un altro furto in una casa dove ieri sera non c’era nessuno. I ladri sono entrati forzando la porta di ingresso e hanno portato via alcuni monili in oro. Ora è caccia all’Audi scura.